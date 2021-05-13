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Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

14:18
  • четверг
  • 13 мая 2021

Он пообещал женщинам поддержку со стороны церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал совет беременным женщинам, которые не хотят рожать по тем или иным причинам и готовы сделать аборт.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, если женщина хочет сохранить ребенка, то ей обязательно помогут. Он призвал будущих матерей, которые не могут воспитать детей, не делать аборты, а отдавать малышей в церковь.

"Отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", - заявил патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, очень важным является вопрос демографии. Предстоятель РПЦ добавил, что государство "должно приложить все усилия для решения этого критически важного для сбережения народа вопроса, передает РИА Новости.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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