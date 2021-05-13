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Студенты завезли в Ульяновск индийский штамм коронавируса

14:03
  • четверг
  • 13 мая 2021

52 иностранца госпитализированы

Вспышка COVID-19 среди иностранных студентов Ульяновского государственного университета вызвана индийским штаммом коронавируса. Его завезли прибывшие из Индии в конце апреля - начале мая учащиеся вуза, сообщили в пресс-службе правительства региона. В минздраве, в свою очередь, уточнили, что в стационарах на лечении находятся 52 иностранных студента.
Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

"В минувшую субботу в регионе прошло экстренное совещание по вспышке COVID-19 среди иностранных студентов, которая произошла в конце апреля", - говорится в сообщении.

Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, в гостинице "Советская", где проживали иностранцы, проведут полную санитарную обработку. А вновь прибывающих из-за рубежа учащихся будут размещать в обсреваторе на 150 человек, который сейчас оборудуется по поручению врио губернатора Алексея Русских на базе санатория "Чайка", передает РИА Новости.

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