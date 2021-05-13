Экобокс для сбора пластика и опасных отходов установлен в Донском районе

Инициатором стала общественник Светлана Разворотнева

В Донском районе Москвы появилась точка по сбору пластиковых крышек и отработанных источников энергии. Инициаторов установки стала член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

"Открытие экоточки – символический жест, призванный популяризировать раздельный сбор и акцентировать внимание властей на необходимости создавать полноценные и современные пункты сортировки вторсырья в каждом районе столицы", - сказала Разворотнева.

Колпачки от бутылок направят в социально-экологический проект "Добрые крышечки" и передадут на завод по переработке пластика. Тот, в свою очередь, перечислит средства за полученное вторсырье в благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам".

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