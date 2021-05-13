Гинцбург призвал быстрее исследовать "Спутник V" на детях

Другие страны уже перешли к этому этапу

За рубежом производители вакцин от коронавирусной инфекции уже приступили к исследованию препаратов на детях, а Россия в этом вопросе отстает, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На детях надо получить разрешение… Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину", - обратил внимание специалист.

Он отметил, что в России дети составляют порядка 20% населения – и они тоже могут заразиться коронавирусной инфекцией и даже умереть от нее, передает РИА Новости.

Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" одобрили уже в 64 странах. Согласно данным 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность препарата составляет 97,6%.

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