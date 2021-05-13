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Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 8 месяцев

14:31
  • четверг
  • 13 мая 2021

Планируется продлить его до года

Срок годности российской вакцины от коронавируса, который ранее составлял полгода, теперь увеличен до 8 месяцев. В планах – продлить его и до одного года, сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"Увеличили срок годности, потому что время прошло. Он будет увеличен до года точно. Пока до 8 месяцев - по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше 8 месяцев еще не было", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По результатам анализа и наблюдений, эффективность российского препарата от коронавируса составила 97,6%. Вакцина уже одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

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