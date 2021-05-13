Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 8 месяцев

Планируется продлить его до года

Срок годности российской вакцины от коронавируса, который ранее составлял полгода, теперь увеличен до 8 месяцев. В планах – продлить его и до одного года, сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Увеличили срок годности, потому что время прошло. Он будет увеличен до года точно. Пока до 8 месяцев - по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше 8 месяцев еще не было", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По результатам анализа и наблюдений, эффективность российского препарата от коронавируса составила 97,6%. Вакцина уже одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram