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В США оценили защищенность Москвы в случае ядерной войны

14:50
  • четверг
  • 13 мая 2021

Российская столица имеет все шансы сберечь своих жителей

Американский журналист Калеб Ларсон написал статью для National Interest, в которой оценил, насколько российская столица будет защищена в условиях ядерного конфликта. По его словам, в таким обстоятельствах Москва окажется лучшим местом для выживания.
Военные США оценили модернизацию ядерного комплекса России

Как пишет Ларсон, у России есть план модернизации противоракетной обороны - эта система носит предварительное название А-235. Она устранит недостатки систем ПРО предыдущего поколения. В особенности это касается гиперзвуковых ракет.

Также журналист напомнил, что в 1972 году Соединенные Штаты подписали с СССР Договор об ограничении систем ПРО. Стороны, в частности, снизили численность пусковых установок до ста. Кроме того, было ограничено развитие технологий в этой сфере.

В 1995 году, продолжил Ларсон, защита Москвы была модернизирована. Ставку российские власти теперь делают на мобильные пусковые установки, а не на подземные ракетные шахты.

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