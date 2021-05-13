Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль

Оборотный рейс отменил "Аэрофлот"

"Аэрофлот" отменил оборотный рейс на 14 мая между Москвой и Тель-Авивом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС. Решение связано с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гуриона.

Ранее аналогичное решение приняли United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways. Ожидается, что они возобновят авиасообщение в субботу.

Решение об отмене рейсов принято на фоне обострения палестино-израильского конфликта, которое началось после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Израиль и Сектор Газа не прекращают взаимные ракетные удары. По последним данным, жертвами нового витка конфликта уже стали 83 палестинца и шестеро израильтян.

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