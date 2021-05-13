У Турции отобрали главный матч европейского футбольного сезона

Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии

Как сообщила во вторник пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 пройдет не в Стамбуле, как планировалось изначально, а в Порту. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Турции.

"Мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список красной зоны для путешествий было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения вируса", - сказано в сообщении.

УЕФА также выразил благодарность Португалии за то, что та согласилась провести у себя главный матч сезона в клубном футболе.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится 29 мая в присутствии 6 тысяч болельщиков. Сыграют два английский клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".

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