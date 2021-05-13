Диетолог усомнилась в способности некоторых продуктов вызывать рак

Ранее в Германии ученые назвали 5 продуктов, которые могут вызвать онкологию

Диетолог Маргарита Королева прокомментировала заявления немецких врачей о том, что отказ от некоторых продуктов позволит уменьшить риск развития онкологии.

В исследовании врачей из ФРГ сказано, что злоупотребление красным мясом, молоком, колбасой, сахаром и спиртным повышает риск развития рака. Королева не согласилась с выводами немецких экспертов и отметила, что отказ от ряда продуктов не спасет от онкологии, а в некоторых случаях лишь увеличит опасность.

"Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов", - считает диетолог.

Она посоветовала стараться вести здоровый образ жизни и вовремя проходить осмотры у врачей, чтобы не пропустить возможные проблемы со здоровьем. Эксперт подчеркнула, что рак – это полисистемное заболевание, передает НСН.

"Это может быть совокупность факторов. Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела", - добавила Королева.

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