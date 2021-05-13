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Путин потребовал ужесточить контроль за оружием после нападения на школу в Казани

15:11
  • четверг
  • 13 мая 2021

Выдающие разрешения на оружие будут отвечать персонально

Владимир Путин поручил правительству подключиться к оказанию помощи семьям пострадавших и погибших в результате стрельбы в казанской школе. Президент России отметил, что выплаты уже начаты.
Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в Казани

"Наш долг - поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Мне докладывали, что выплаты из регионального бюджета на эти цели начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что не все поручения, данные по итогам предыдущих нападений на школы, были выполнены. Путин потребовал повысить требования к владению гражданским оружием и усилить контроль за его оборотом. Российский лидер подчеркнул, что ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружие, должна быть жесткой и персональной, передает ТАСС.

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