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"Варварское преступление": Путин - о стрельбе в казанской школе

15:14
  • четверг
  • 13 мая 2021

Погибли девять человек, в том числе семеро детей

Открывая совещание с правительством, президент России Владимир Путин прокомментировал случившуюся в Казани трагедию - в местной школе №175 устроил стрельбу бывший ученик, погибли девять человек, 23 получили ранения.
Путин потребовал ужесточить контроль за оружием после нападения на школу в Казани

"Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как заметил Путин, случившееся в Казани стало потрясением."В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия", - добавил президент.

Он выразил глубокие соболезнования родным погибших, подчеркнув - семьи, пострадавшие в результате ЧП, получат необходимую помощь. Правительству Путин поручил при необходимости содействовать выплатам этим семьям.

По словам главы государства, для спасения жизней пострадавших в результате стрельбы используются все возможности российского здравоохранения, включая ведущие клиники.

В среду устроившего стрельбу 19-летнего Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение. В СК сообщили, что молодой человек страдает от заболевания головного мозга.

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