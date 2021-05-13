"Союз" с японскими туристами полетит на МКС в декабре

В космос отправятся предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент

Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его ассистент, видеорежиссер Йозо Хирано отправятся на МКС в качестве туристов в конце текущего года.

Как сообщили в Роскосмосе, туристов на станцию доставит корабль "Союз МС-20". Пуск запланирован на 8 декабря с космодрома Байконур.

Два туриста из Японии полетят на Международную космическую станцию на корабле #СоюзМС20 ➡️ https://t.co/UIpCZWO7qE



�������� Командир: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин

�������� предприниматель Юсаку Маэдзаве

�������� видеорежиссер Йозо Хирано



���� Запуск — 8 декабря на 12 дней pic.twitter.com/BEFH4c9q7U — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 13, 2021

Миллиардер Маэдзава успешно прошел медкомиссию. Длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин. Японский турист приступит к подготовке в Звездном городке в июне.

Ранее Маэдзава выкупил все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска. Полет запланирован на 2023 год.

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