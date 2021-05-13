Путина внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

В перечне также Рамзан Кадыров и Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Ответ от комитета получил автор заявки – писатель Сергей Комков.

Заявку на выдвижение Путина Комков отправил еще 10 сентября прошлого года. Теперь же писатель получил ответ. "Ваш кандидат включен в список", - сказано в письме. В комитете назвали предварительное число номинированных — их на сегодняшний день 286 человек.

Среди номинантов - и глава Чечни Рамзан Кадыров. Указано, что он достоин премии "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае".

В числе других кандидатов также бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Номинировались на премию и администрации Косова и Сербии. Вручать Нобелевскую премию мира будут 10 сентября 2021 года в Осло, передает РИА Новости.

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