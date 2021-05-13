ООН предрекла России "ужасающие" последствия изменения климата

С проблемой следует справляться коллективно

Руководитель направления "Климатические финансы" Рамочной конвенции ООН об изменении климата Грант Киркман принял участие в круглом столе в ТАСС, в ходе которого заявил, что Россия уязвима в контексте климатических изменений, так как часть ее территории находится в Арктике, где происходит значительное потепление.

"Если не остановить климатические изменения, последствия для экономики России будут ужасающими, они будут бить по ключевым отраслям", - сказал Киркман.

Он при этом добавил, что изменение климата угрожает всему человечеству, а справиться с вызовом можно лишь коллективными усилиями.

Как напомнил эксперт, по Парижскому соглашению, в которое недавно вернулись Соединенные Штаты, мир должен сократить выбросы углеродов на 45% к 2030 году. Также Киркман выразил надежду на то, что улучшению экологической ситуации будет способствовать готовящаяся стратегия России по борьбе с климатическими изменениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram