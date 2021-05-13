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Пересильд и Шипенко полетят на МКС для съемок фильма "Вызов"

15:32
  • четверг
  • 13 мая 2021

Запуск запланирован на 5 октября

Роскосмос завершил отбор кандидатов на участие в полете для съемок фильма "Вызов". Об этом сообщается в Twitter госкорпорации.

После медицинского и творческого отборов было принято решение рекомендовать к назначению: основной экипаж - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко; их дублёры - Алена Мордовина и Алексей Дудин.

"Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку", - говорится в пресс-релизе на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе также сообщили, что третьей финалистке отбора, выпускнице Краснокутского летного училища Галине Каировой предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

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