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Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани

15:49
  • четверг
  • 13 мая 2021

Они действовали героически, отметил президент

В ходе совещания с членами правительства в четверг президент России Владимир Путин отметил, что во время ЧП в казанской школе №175, где бывший ученик устроил стрельбу, учителя и все сотрудники учебного заведения действовали героически и в высшей степени профессионально.
"Варварское преступление": Путин - о стрельбе в казанской школе

"Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как отметил президент, учителя были готовы защищать детей, помогали им выбраться из школы, укрыться в безопасном месте. При этом свой пост никто не покинул.

"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - добавил Путин.

Трагедия в Казани произошла утром во вторник, 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл в здании школы стрельбу из ружья, девять человек. в том числе семеро детей, были убиты, 23 человека получили ранения. Нападавшего задержали, суд арестовал его на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение по статье о массовом убийстве.

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