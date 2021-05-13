Петр Толстой: Новая волна реновации в Москве будет более масштабной, чем первая

Депутат проинспектировал новый дом в Люблино

Глава рабочей группы Госдумы по защите прав москвичей при реализации проекта реновации Петр Толстой проинспектировал новый дом, построенный по программе реновации по адресу Люблинская, 111 Б. Депутат лично осмотрел холл здания и одну из квартир.

Толстой отметил качество планировки жилья, а также отделочных работ. Парламентарий выразил мнение, что новая волна реновации в Москве будет масштабнее предыдущей.

"Мы посмотрели большую трехкомнатную квартиру: два санузла, просторная кухня, большие окна. Это действительно новый стандарт жизни, другое качество жизни. Я бы очень хотел, чтобы жители района Люблино, которые переедут в новые дома, убедились в том, что программа реновации работает, город все свои обязательства выполняет", - заявил Толстой.

Также он обратил внимание, что рядом с новым домом уже построили детскую площадку и облагородили придомовую территорию. Также инфраструктура позволяет инвалидам и людям, использующим специальные приспособления, беспрепятственно передвигаться.

Программа реновации в Юго-Восточном округе коснется 164 тысячи жителей, причем 34 тысячи получат квартиры на первом этапе – и переедут в новые дома уже к 2024 году. Как отмечал ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, под заселение на территории ЮВАО передано уже восемь новостроек, а всего в стадии строительства находятся 29 объектов общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров. В программу реновации вошли 10 районов округа. Это Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый.

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