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Матвейчук и Глазкова крестили сына в Абхазии

16:06
  • четверг
  • 13 мая 2021

Накануне ребенку исполнилось девять месяцев

Актер Глеб Матвейчук и его жена Елена Глазкова крестили сына в Абхазии. Накануне их второму ребенку – Александру - исполнилось девять месяцев.
Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

"Вчера сыночку исполнилось девять месяцев, а сегодня мы его крестили в Каманах, там же, где и Алисика (речь идет о дочери пары – прим. ред.). Так что теперь наши детки не только брат и сестра кровно, но теперь еще и духовно", - сообщила Глазкова в своем блоге в соцсети Instagram.

Отношения Матвейчука и актрисы Елены Глазковой длятся более трех лет. За это время пара уже дважды стала родителями. В сентябре 2018 года у артистов родилась дочь Алиса, летом прошлого года - сын.

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