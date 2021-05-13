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Троих пострадавших в результате стрельбы в Казани прооперировали в Москве

15:59
  • четверг
  • 13 мая 2021

Дети в состоянии крайней степени тяжести

Московские врачи прооперировали троих детей, пострадавших во время нападения на школу в Казани. По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, состояние двоих пациентов – крайней степени тяжести.
"Варварское преступление": Путин - о стрельбе в казанской школе

"Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводились хирургические вмешательства. Двое детей требуют нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений", - доложил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщил глава Минздрава, состояние большинства пострадавших не вызывает опасения.  Пятнадцать детей получают необходимое лечение в Казани, один ребенок уже выписан, передает ТАСС.

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