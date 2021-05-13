Врач рассказал о ягоде, снижающей риск рака

А также - инсульта и инфаркта
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил в эфире канала "Россия 1", что клубника снижает риск многих болезней, в том числе рака.
"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов - это называется факторы, тормозящие ангиогенез", - отметил специалист.
Он добавил, что ягода оказывает противоопухолевое действие, кроме того, она полезна для профилактики рака кишечника, так как в ней содержится большое количество пищевых волокон. Это в том числе снижает риски сердечных проблем - инсульта, инфаркта.
Клубника, добавил также Гинзбург, помимо всего прочего уменьшает уровень "вредного" холестерина и поднимает "полезный".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram