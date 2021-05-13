Врач рассказал о ягоде, снижающей риск рака

А также - инсульта и инфаркта

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил в эфире канала "Россия 1", что клубника снижает риск многих болезней, в том числе рака.

"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов - это называется факторы, тормозящие ангиогенез", - отметил специалист.

Он добавил, что ягода оказывает противоопухолевое действие, кроме того, она полезна для профилактики рака кишечника, так как в ней содержится большое количество пищевых волокон. Это в том числе снижает риски сердечных проблем - инсульта, инфаркта.

Клубника, добавил также Гинзбург, помимо всего прочего уменьшает уровень "вредного" холестерина и поднимает "полезный".

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