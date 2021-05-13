Роспотребнадзор опроверг данные об индийском штамме в Ульяновске

Ранее сообщалось, что с COVID-19 были госпитализированы более 30 иностранных студентов

Роспотребнадзор отреагировал на появившуюся информацию о том, что студенты Ульяновского государственного университета из Индии и Йемена заразились индийским штаммом COVID-19.

"По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к индийскому штамму, который сейчас принято бояться", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что более 30 иностранных студентов были госпитализированы в Ульяновске с коронавирусом.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаев заражения индийским штаммом в России на сегодняшний день не зафиксировано. При этом заместитель председателя правительства подчеркнула, что отечественные вакцины эффективны против этой мутации.

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