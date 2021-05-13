Собянин отметил текущие итоги реализации проекта "Искусство-детям"

За несколько лет в столице привели в порядок 125 зданий школ искусств

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел детскую музыкальную хоровую школу "Весна" имени Пономарева после капремонта.

"Ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудованием. Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. <...> Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи", - сказал Собянин.

По словам мэра, в рамках проекта "Искусство - детям" за несколько лет привели в порядок 125 зданий школ искусств.

"Проект подходит к концу. В течение одного года - двух лет будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях", - отметил Собянин.

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