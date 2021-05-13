"Тлеющие угли в мангале": что происходит под руинами Чернобыльской АЭС

Эксперты прокомментировали информацию о росте нейтронного потока на аварийном энергоблоке

На Чернобыльской атомной электростанции идут процессы, которые несут опасность новых аварий. Об это сообщил журнал Science со ссылкой на Национальную академию наук Украины. По информации издания, ученые обнаружили реакции деления в одном из подреакторных помещений объекта "Укрытие". Авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, произошла 35 лет назад.

Тлеющие угли в мангале. Так британские ученые описывают то, что сейчас происходит под руинами Чернобыльской АЭС. В год 35-летия катастрофы на станции датчики зафиксировали нейтронные потоки. Это означает, что запущена реакция деления уранового топлива – к такому выводу пришел химик Шеффилдского университета Нил Хайят.

"Нейтроны начали постепенно появляться и накапливаться в нескольких новых местах. За четыре года их количество почти удвоилось в помещении 305/2, где под завалами находится тонна расплава. Эту угрозу нельзя игнорировать. Поскольку уровень воды уменьшается, есть опасения, что реакция деления ускорится в прогрессии. А это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии", - заявил он в статье под заголовком "Это как тлеющие угли в мангале". В Чернобыле снова начинаются ядерные реакции".

В апреле 1986 года после взрыва и пожара в 4-м энергоблоке урановые топливные стержни, а также их циркониевая оболочка расплавились и смешались с песком, которым ликвидаторы тушили пламя. Радиоактивная лава растеклась по подвальным помещениям реакторного зала.

Затем затвердела. В общей сложности под завалами осталось около 170 тонн урана. Практически сразу после аварии началось строительство бетонно-стального саркофага, который купировал радиоактивную пыль. Но купол пропускал воду, а она стимулирует ядерную реакцию. Кроме того, конструкция ветшала. И в 2016 году было принято решение установить над саркофагом новый безопасный конфайнмент – стальную арку высотой 108 метров. В этот проект стоимостью свыше полутора миллиарда евро вложились около 40 стран. Строители декларировали не только надежную консервацию опасного объекта, но и возможность постепенно сокращать 30-километровую зону отчуждения вокруг города-призрака Припять.

"Срок службы этого объекта планируется 100 лет. Он спроектирован на очень жесткие такие критерии - это землетрясение 6 баллов и смерч класса 3", – сказал Владимир Каштанов, главный инженер проекта "Укрытие".

Теперь потоки нейтронов фиксируют в помещении, залитом бетоном. Попасть туда и более точно понять, что же там происходит, ученые не могут.

"Внутри реактора всё что угодно может происходить. Оно там не контролируется никак. Его как с перепугу замуровали и забросили. Может происходить обрушение, обваливание. Сползание. И, соответственно, будет возникать изменение потока нейтронного", - заявил Борис Бояршинов, доцент, кандидат физико-математических наук.

Избыточная энергия, которую выделяет радиоактивное топливо, приведет к разогреву затвердевшей лавы, убеждены специалисты. И даже малейшее движение вещества может быть опасным. После аварии 35 лет назад радиоактивные осадки выпадали на огромной территории от Предуралья до Польши.

"Падение только одной стены старого саркофага, безусловно, вызовет подъем в воздух огромной массы этой мелкодисперсной радиоактивной пыли. В этом смысле саркофаг, который недавно построен, он, конечно же, поможет. Он поможет не распространиться этой мелкодисперсной пыли. И он предотвратит заражение", - сказал эколог Владимир Чупров.

Одним из выходов ученые называют строительство третьего саркофага. Впрочем, есть и альтернативный взгляд на ситуацию. Появление информации о росте нейтронного потока на аварийном энергоблоке эксперты также связывают с желанием Украины получить деньги под предлогом мониторинга обстановки в Чернобыле.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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