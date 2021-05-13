Арабо-израильский конфликт: в Израиле не стихают беспорядки и уличные бои

Толпы арабов и евреев избивают друг друга, громят магазины и поджигают машины

Израильская армия сообщила, что нанесла удар по установке противотанковых ракет, размещенной в многоэтажном здании в секторе Газа. Палестинцы, в свою очередь, заявили об атаке на израильскую газовую платформу в Средиземном море. Всего из сектора Газа за несколько дней выпущено более 1500 ракет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войсковую операцию против палестинцев и нанести не менее 1000 ударов.

Разрывы снарядов и ракет не стихают ни днём, ни ночью. Что в секторе Газа, что на израильской территории. Так, в городе Акко после палестинского удара полностью сгорел ресторан. Израильтяне разрушили здание одного из филиалов палестинского национального банка. Вооруженные силы Израиля, помимо ракет, используют наземную технику, например, самоходные артиллерийские установки.

С палестинской стороны заявляют, что стрельба ведётся беспорядочно по жилым кварталам. В результате израильских ударов погибли 83 мирных жителя.

В населенных пунктах Израиля, как только люди слышат сигнал воздушной тревоги, кто-то падает на землю в ожидании удара. Другие спешат спрятаться в бомбоубежищах или подвалах. Согласно данным Тель-Авива, только с начала недели по территории Израиля было выпущено более полутора тысяч ракет.

Диалога между противоборствующими сторонами, судя по всему, пока не получаются. Что палестинские политики, что израильские в очередной эскалации конфликта винят исключительно оппонентов и разговоров о перемирии фактически не ведётся.

"ХАМАС на самом деле совершает двойное военное преступление. Они не только без разбора стреляют по израильскому гражданскому населению, но и в то же время внедряют на нашу территорию свои силы. Мы стараемся действовать настолько хирургически, насколько можем. Мы не хотим поражать мирных жителей. Но ХАМАС совершает второе военное преступление. Они не только нападают на израильских мирных жителей, но и сами сознательно эксплуатируют и злоупотребляют гражданским населением Газы как живым щитом", - заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы нанесли массированные ракетные удары, которые ни одно государство и режим не осмеливались раньше делать. Решение бомбить Тель-Авив, Иерусалим, Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева далось нам легче, чем попить воды. И если дело доходит до ответа на агрессию, то здесь нет красных линий или священных правил ведения боя", - сказал Абу Обейда, официальный представитель ХАМАС.

На этом фоне и Россия, и ближневосточные страны, и Европа призывают как можно быстрей всё-таки сесть за стол переговоров. Очередной виток эскалации конфликта можно завершить исключительно дипломатическими методами.

"Все очень обеспокоены, и, конечно же, нам в Великобритании очень грустно видеть, что происходит. Я думаю, что важно, чтобы мы разорвали этот цикл и положили конец этому. Я думаю, что все хотят видеть безотлагательную деэскалацию", - сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Все усилия, чтобы остановить кровопролитие, прикладывает Москва. Обстановку на Ближнем востоке обсудили министры иностранных дел России и Египта. Сергей Лавров и Самех Шукри призвали стороны конфликта к скорейшему прекращению насилия. При этом на фоне военной эскалации в Израиле нарастает межобщинное насилие. На улицах толпы арабов и евреев избивают друг друга, громят магазины и поджигают машины. Беспорядки охватили Иерусалим, Акко, Хайфу, Лод, Хеврон. Там усилены полицейские патрули, введен комендантский час, но то и дело все равно вспыхивают столкновения.

Дмитрий Гусев. Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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