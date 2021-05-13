"Просто политическая борьба": что не так с уголовным делом против Медведчука

У следователей не было полномочий по созданию следственной группы, уверена защита политика

Печерский суд Киева избирает меру пресечения Виктору Медведчуку. Главу крупнейшей украинской оппозиционной партии обвиняют в государственной измене и "нарушении законов и обычаев войны". Прокуратура требует арестовать Медведчука на 60 дней с возможностью внести залог почти в 11 миллионов долларов. Защита заявляет об отсутствии законных оснований для применения к Медведчуку подобной меры пресечения.

Нацкорпус окружает здание суда и пытается прорваться внутрь. Полиция нападение отбивает и баррикадируется внутри здания.

Медведчук в это время уже находится в зале. Эти же кадры сделаны чуть раньше, когда политик приехал на заседание. Держится уверенно. Все обвинения в свой адрес отрицает.

"Я к этому отношения не имею, и всё, что собрано в этих материалах, не соответствует действительности и не подтверждено объективными и реальными доказательствами. Все будет нормально, борьба не остановится, она продолжится", - пообещал Виктор Медведчук, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Нормального в жизни Медведчука в последнее время мало. Незаконные обыски у него дома. Абсурдные обвинения в том, что он скрывается от следствия. Наконец, подозрения в госизмене и хищении национальных ресурсов. И издевательское ходатайство прокурора: либо арест до 10 июля, либо залог на сумму более 300 миллионов гривен - это почти 11 миллионов долларов. При этом Совет нацбезопасности заранее блокирует счета политика, так, чтобы заплатить ему было нечем.

"Медведчук своими действиями показал, что личные интересы для него выше, чем государственная жизнь и идеалы, которые объединяют украинский народ", - сказал прокурор.

В речи прокурора - много общих слов и почти нет конкретики. Периодически он упоминает неких "неустановленных лиц", с которыми Медведчук якобы договорился о передаче России нефтеносных территорий вблизи Крыма. Политика обвиняют в разграблении национальных ресурсов, а также в госизмене. Он якобы сообщил российской разведке информацию о "секретном украинском военном подразделении", а также создал вербовочную сеть, которая официально помогает украинцам с переездом в Россию для учебы или работы. При этом организация таких поездок, например, в Польшу, по мнению прокурора, не преступление. Как и предприятия экс-президента Петра Порошенко в российском Крыму. Или квартира там же, принадлежащая супруге действующего главы государства Владимира Зеленского. Медведчук уверен - украинская власть попросту расправляется с политическими конкурентами.

"Я выступаю против политического курса действующей власти. И у меня есть на это право. Если посмотреть соцопросы, то более 70% населения считают, что Украина двигается под руководством Зеленского не туда. И то, что происходит сегодня здесь - это просто политическая борьба. И это противозаконно", - уверен Медведчук.

Противозаконно это еще и потому, отмечает уже адвокат Медведчука, что его подзащитному так и не вручили оригинал подозрения, а только копию, соответственно, он не может считаться подозреваемым. Непонятно также, почему за Медведчука попросили такую большую залоговую сумму.

"Некоторые вещи вообще не могут считаться по закону доказательствами. Кроме того, у следователей не было полномочий по созданию межведомственной следственной группы, которая готовила подозрение", - сообщил адвокат.

Иного, впрочем, от украинского правосудия, которое только и делает, что обслуживает интересы власти, никто и не ждал. Достаточно вспомнить, например, как в феврале по прямому указанию президента Зеленского были закрыты оппозиционные телеканалы "Зик", "NewsOne" и "112". Тогда же против граждан Украины - Медведчука и его однопартийца Козака - ввели персональные санкции – этот случай и вовсе беспрецедентный. Теперь завели новое дело против лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Власть считала, что он улетит - и тогда бы это была окончательная победа. Все, человек в бегах, мы правы... А он не скрылся", - прокомментировал политолог Дмитрий Спивак.

Не скрылся Медведчук, судя по всему, потому, что чувствует народную поддержку. По данным соцопросов, его партия либо уже опережает правящую "Слугу народа", либо уверенно наступает той на пятки.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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