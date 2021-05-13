Депутат МГД Александр Козлов отметил последовательный рост интереса к выборным процедурам у избирателей

Заявления на участие в тестировании подали 2,5 миллиона россиян

Депутат Александр Козлов заявил, что избиратели активно подключились к процессу тестирования системы дистанционного голосования для подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Общероссийская тренировка проводится с 12 по 14 мая.

Козлов, который является председателем комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, отметил преимущества электронного голосования. "Формат электронного голосования последовательно привлекает все больше и больше людей, у него большой потенциал, поскольку он обладает несомненными плюсами: удобством, сэкономленным временем, безопасностью", - заявил он в беседе с АГН "Москва".

Заявления на участие в тестировании подали 2,5 миллиона россиян. Интерес к участию в онлайн-выборах последовательно растет как среди тех, кто хочет проголосовать, не выходя из дома, так и среди тех, кто готов выступить наблюдателем на участках, отметил Козлов.

"За три месяца с начала приема заявок только в Москве изъявили желание контролировать ход выборов 12 тысяч 240 человек. Наблюдателями становятся в любом возрасте: самому младшему участнику 18 лет, самому старшему - 91 год. Но самая большая группа наблюдателей - это москвичи 20-35 лет, их в корпусе наблюдателей свыше пяти тысяч человек. Это индикатор того, что молодежь массово интересуется выборными процессами, их интерес к участию в общественной жизни, делах государства также растет", - заключил депутат.

Видео: Путин призвал кандидатов на выборах не пустословить

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram