ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД заявил о попытках США повлиять на выборы в Молдавии

16:36
  • четверг
  • 13 мая 2021

Москва осуждает подобные действия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва замечает попытки Соединенных Штатов и стран Евросоюза вмешаться в молдавские внутриполитические процессы и осуждает их.
Президент Молдавии распустила парламент

"Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия намерена наблюдать за выборами в парламент Молдавии в составе миссий международных организаций. Пройдут они в июле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.