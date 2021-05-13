МИД заявил о попытках США повлиять на выборы в Молдавии

Москва осуждает подобные действия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва замечает попытки Соединенных Штатов и стран Евросоюза вмешаться в молдавские внутриполитические процессы и осуждает их.

"Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия намерена наблюдать за выборами в парламент Молдавии в составе миссий международных организаций. Пройдут они в июле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram