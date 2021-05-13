В США создали новое политическое движение

Основали его республиканцы из Конгресса
Американские республиканцы в количестве более 150 человек создали новое политическое движение, манифест которого опубликовала газета Deseret News.
"Мы призываем к возрождению цели Америки и делаем это в союзе либо соперничестве с теми другими, кто привержен сохранению нашего Союза", - сказано в этом манифесте.
Документ подписали, в частности, бывший губернатор Массачусетса Билл Велд и экс-директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.
Выступают они за совершенствование демократических институтов США. К примеру, за более прозрачную государственную систему, развитие рыночной экономики, помощь малозащищенным слоям населения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram