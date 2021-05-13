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Онлайн-голосование протестировали около 1 млн россиян

16:59
  • четверг
  • 13 мая 2021

Общероссийская тренировка продлится до 20:00 14 мая

Член ЦИК Антон Лопатин рассказал, как проходит общероссийское тестирование дистанционного электронного голосования. Тренировка началась накануне и продлится до 20:00 14 мая.

"Записалось для участия в тестировании 2 331 872 избирателя, к сегодняшнему моменту проголосовало чуть менее миллиона, то есть уже более 40%", - сказал Лопатин (цитата по РИА Новости).

Интерес к онлайн-голосованию растет, такой масштаб нагрузки система онлайн-голосования еще не испытывала, заявил Лопатин.

"Обратили внимание, что те, кто уже принял участие в тренировке, остались довольны. Сказали, что если такая форма голосования будет проводиться у них в регионе 19 сентября, то они с большим удовольствием сэкономят время", - сказал член ЦИК.

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