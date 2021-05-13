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В Кремле ничего не знали о выдвижении Путина на Нобелевскую премию

17:03
  • четверг
  • 13 мая 2021

О ситуации узнали из СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в среду информацию о том, что Владимир Путин включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Автор заявки - писатель Сергей Комков.
Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Журналисты спросили Пескова, следит ли Кремль за темой. "Нет, не следим. Узнали из СМИ", - приводит ответ спикера ТАСС.

Как стало известно прежде, среди номинантов также - глава Чечни Рамзан Кадыров, бывший президент США Дональд Трамп, действующий американский лидер Джо Байден. Вручать Нобелевскую премию мира будут 10 сентября в Осло.

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