"Спутник V" зарегистрировала 65-я страна

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры

Российский фонд прямых инвестиций сообщил об одобрении Мальдивской Республикой применения разработанной в центре имени Гамалеи вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек", - приводит сообщение фонда ТАСС.

Там добавили, что прошла регистрация в рамках ускоренной процедуры.

В настоящее время "Спутник V" занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений. Эффективность препарата составляет 97,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Власти страны отмечают, что вакцина полностью безопасна, так что гражданам следует позаботиться о себе и близких и сделать прививку.

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