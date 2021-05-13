В Чехии заявили о "нижней точке" отношений Москвы и Праги

Чехия обвиняет Россию в причастности ко взрывам во Врбетице
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения между Москвой и Прагой достигли "нижней точки" с момента "бархатной революции" 1989 года, передает ТАСС.
Вместе с тем министр подчеркнул, что Чехия не хочет эскалации напряженности с Россией, но "должна была решительно отреагировать на инцидент во Врбетице".
Отношения между двумя странами резко ухудшились в апреле. Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам у себя на территории. При этом Чехия потребовала от России по меньшей мере миллиард крон (около 39 миллионов евро) в качестве возмещения материального ущерба.
Москва настаивает, что подозрения Праги беспочвенны, указывая на отсутствие доказательной базы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram