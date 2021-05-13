COVID-19 и международная напряженность: главное из беседы Путина с генсеком ООН

Россия готова сотрудничать с организацией

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. О содержании разговора рассказала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что Гуттериш поздравил российского лидера с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Генсек отметил особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма.

Одной из ключевых тем беседы стала борьба с коронавирусной инфекцией. Было особо отмечено, что для победы над пандемией необходимы коллективные усилия. Путин подтвердил настрой Москвы на сотрудничество с ООН по этой линии.

Кроме того, затрагивалась и тема эскалации палестино-израильского конфликта. Президент поддержал принцип двугосударственного решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

При этом обсуждались и гуманитарная обстановка в Сирии, урегулирование в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане. Отдельно поднимались вопросы экологии и изменения климата.

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