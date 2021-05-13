Ректор РХТУ Мажуга предложил приобщать детей к науке с раннего возраста

Заниматься профориентацией очень важно

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга заявил, что необходимо заниматься ранней профориентацией - к примеру, водить детей по лабораториям, чтобы те с раннего возраста понимали, что такое наука.

По словам ученого, РХТУ уже принимает участие в схожей программе, в рамках которой дети могут участвовать в научных экспериментах.

"Самые приятные ощущения были, когда мы отправили в одну из школ наборы реактивов. Представляете, в школу, где ничего нет, привозят реактивы, дидактические материалы для проведения первых опытов и прочее. Понимаете, какой восторг был у этих ребят?" - отметил Мажуга.

Он добавил, что сейчас для детской профориентации созданы все условия. Не остается в стороне и московский Департамент образования и науки. А школы активно взаимодействуют с университетами. При этом родителям следует воздерживаться от того, чтобы принуждать детей, главная задача семьи, считает ректор, дать возможность выбора, показав всю палитру возможных профессий.

"У нас сейчас 70% студентов медицинских университетов не хотят работать врачами - для меня это было шоком", - заметил Мажуга.

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