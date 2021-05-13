В Москве спасли пятерых лисят

И их маму, потерявшую свое потомство

На территории дошкольного учреждения на юге Москвы заметили лисицу, которая искала свое потомство. Ее пятеро лисят спрятались под верандой здания, сообщил в четверг в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.

"С помощью сачка поймали взрослого зверя, после - приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды", - говорится в сообщении.

Спасательная операция завершилась успешно. Животных забрали специалисты департамента природопользования, вскоре мать и ее потомство выпустили на волю.

Лисы, добавили представители комплекса, часто селятся в подвалах или под верандами частных домов, если оттуда долго не выносят мусор или же там складируют пищевые отходы.

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