Летчик-космонавт Роман Романенко: "Космический туризм - это реальность будущих десятилетий"

Еще пару десятилетий назад это было сложно представить

Космический туризм – это реальность ближайших десятилетий. Об этом заявил депутат Госдумы Роман Романенко.

Герой России уверен, что благодаря этому повысится престиж не только профессии космонавта, но проектировщика ракет, сборщика космических кораблей и многих других.

"Не говоря уже о том, какие значительные деньги принесёт такой туристический бизнес нашей стране", - сказал летчик-космонавт во время общения со студентами Московского государственного университета спорта и туризма.

Романенко также не исключил, что в ближайшем будущем будет разработан спецкурс для подготовки специалистов в сфере космического туризма.

Главным требованием для полётов в космос было и остаётся отличное здоровье кандидата, напомнил он. По его словам, из 100 претендентов только трое могут пройти строгий отбор комиссии.

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