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"Бесконечная внутренняя возня": Захарова оценила заявления Чехии о России

19:05
  • четверг
  • 13 мая 2021

От действий политиков страдает в том числе чешское общество

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение Праги в отношении Москвы. Чешские власти обвиняют российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах во Врбетице на востоке республики.
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"Это все безосновательно, это все противоречиво. Это, знаете, похоже на какую-то бесконечную внутреннюю возню, которая ведется под внешним присмотром", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как добавила дипломат, чешское общество уже само запуталось в "жуткой риторике", которую используют политики этой страны. Это внутренний кризис, уверена Захарова, созданный под влиянием извне.

Ранее в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения между Москвой и Прагой достигли "нижней точки" с момента "бархатной революции" 1989 года.

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