Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

Актрисе было 89 лет

Заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра.

"Александринцы скорбят о кончине", - говорится в заявлении на сайте театра.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. Блистательная комедийная актриса, выпускница Школы-студи МХАТ, Крейлис-Петрова также снималась в кино.

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