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На Украине заявили о грозящей стране экологической катастрофе

19:28
  • четверг
  • 13 мая 2021

Все из-за добычи сланцевого газа

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила в четверг, что на Украине возможна экологическая катастрофа.
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"Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - приводит заявление партии РИА "Новости".

Там добавили, что процесс добычи провоцирует рост количества различных заболеваний, отравляет грунтовые воды, а к масштабному загрязнению может привести всего одна ошибка.

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