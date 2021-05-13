На Украине заявили о грозящей стране экологической катастрофе

Все из-за добычи сланцевого газа

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила в четверг, что на Украине возможна экологическая катастрофа.

"Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - приводит заявление партии РИА "Новости".

Там добавили, что процесс добычи провоцирует рост количества различных заболеваний, отравляет грунтовые воды, а к масштабному загрязнению может привести всего одна ошибка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram