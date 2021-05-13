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Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО

19:28
  • четверг
  • 13 мая 2021

Здание реконструировали в рамках программы "Искусство - детям"

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги капитального ремонта детской музыкальной хоровой школы "Весна", передает АГН "Москва".
Собянин отметил текущие итоги реализации проекта "Искусство-детям"

Здание реконструировали в рамках программы "Искусство - детям". Во время ремонтных работ в помещении выполнили частичную перепланировку. Она позволила увеличить количество классов. К тому же, закупили новые музыкальные инструменты. На данный момент дополнительное образование в этом учебном заведении получает около 700 воспитанников.

"В Москве заканчивается мега-проект "Искусство - детям". Это был, наверное, самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования. 125 школ Москвы модернизировано: обновлено оборудование, музыкальные инструменты. Закуплено около 10 тысяч единиц всего. Это огромное количество. Но этот проект заканчивается. Он подходит к концу и в ближайшие один-два года все музыкальные школы Москвы будут в таком современном добротном виде с первоклассными инструментами", - заявил Собянин.

Обучение в школе "Весна" открыто для всех возрастов. Для малышей создано отделение раннего развития. Затем в зависимости от возраста и музыкальных способностей ребята становятся участниками одного из 8 школьных хоров школы. В "Весне" также занимаются и взрослые хоровые коллективы, составленные из выпускников и родителей учащихся.

В 2018 году правительством Москвы была начата реализация проекта "Искусство - детям" для проведения комплексного обновления материально-технической базы творческого образования детей. К настоящему моменту отремонтировано 125 зданий школ искусств.

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