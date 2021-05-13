Сборная России по хоккею впервые проиграла в сезоне Евротура

Прервалась рекордная серия

Хоккеисты сборной России уступили в матче второго тура Чешских игр - заключительного этапа Евротура.

Россияне проиграли команде Финляндии со счетом 1:4. Автором единственной ответной шайбы стал Максим Шалунов.

Таким образом, прервалась рекордная серия сборной России - она побеждала в 10 подряд матчах Евротура. Вместе с тем россияне уже досрочно стали победителями общего зачета с 27 очками.

В заключительном поединке турнира команда встретится с чехами, это произойдет 15 мая. С 21 мая по 6 июня в Риге пройдет чемпионат мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram