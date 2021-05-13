Депутат МГД Русецкая и эксперт ОНФ Буцкая рассказали о поступлении в вузы в 2021 году

Парламентарий напомнила о сокращении количества "волн" при поступлении

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в ходе вебинара рассказали об изменениях в приемной кампании в вузы в 2021 году, передает АГН "Москва".

Одним из главных нововведений, по мнению Русецкой, является сокращение количества "волн" при поступлении. До 2020 года зачисление на бюджетные места проходило в три "волны".

Речь также зашла и о сдаче ЕГЭ. "Математики для всех не будет, но она останется для тех, для кого это профильный предмет, нужный для поступления. Отменена также и досрочная сдача единого государственного экзамена. Теперь все будут сдавать его в едином потоке с 31 мая по 2 июля. Дополнительные экзамены для тех, кто не смог сдать их по уважительным причинам в основном потоке - с 12 по 17 июля. Все остальные правила экзамена остались неизменны", - пояснила она.

В свою очередь, эксперт ОНФ, лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая выразила слова поддержки родителям, чьи дети будут сдавать ЕГЭ.

"Мы все знаем, что экзамен - это жуткий стресс для детей. Некоторые дети даже забывают, как правильно пишется их фамилия. Я бы хотела успокоить и детей, и родителей. Главное, чтобы ребенок шел со спокойной душой на экзамен. Это самое важное", - считает Буцкая.

Проректор по учебно-воспитательной работе Государственного института русского языка имени Пушкина Елена Колтакова рассказала, что в этом году помимо традиционной формы подачи документов абитуриентами доступна онлайн подача в дистанционных приемных комиссиях и через федеральный сервис "Поступление в вуз онлайн".

"Обратите внимание, что помимо традиционных документов можно и нужно загрузить ваши индивидуальные достижения - итоги олимпиад, спортивные достижения, волонтерскую деятельность. За ваши личные достижения можно получить до 10 дополнительных баллов при поступлении", - объяснила она.

Колтакова также подчеркнула, что важное изменение коснется и абитуриентов со средним профессиональным образованием - выпускников колледжей. Для них с этого года действует особый набор экзаменов, которые определяет сам вуз. Такой подход востребован, например, медицинскими вузами, в которые поступают выпускники медицинских колледжей.

Парламентарий Русецкая отметила, что количество бюджетных мест в учебных заведениях увеличивается. В качестве примера она привела последние данные статистики по количеству бюджетных мест в стране и специальностям, которые наиболее востребованы.

"Для инженерно-технических специальностей предусмотрено более 250 тысяч бюджетных мест: действительно, российская инженерная школа сейчас испытывает кадровый голод, инновационные предприятия готовы трудоустроить тысячи новых специалистов. Следующая по востребованности категория - педагоги, более 75 тысяч бюджетных мест. Затем идут врачи, более 53 тысяч бюджетных мест, и специалисты по современному сельскому хозяйству, более 40 тысяч бюджетных мест", - добавила Русецкая.

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