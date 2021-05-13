Байден: Россия непричастна к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

Из-за действий хакеров трубопровод был остановлен

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в четверг, что Вашингтон не считает российские власти причастными к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

"Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России", - добавил при этом глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что Штаты намерены заняться разработкой международных стандартов борьбы с киберпреступностью. Эта тема будет обсуждаться на российско-американском саммите.

Из-за кибератаки работа трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена. Компания доставляет из Техаса на восточное побережье США значительную часть топлива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram