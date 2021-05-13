ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден: Россия непричастна к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

19:53
  • четверг
  • 13 мая 2021

Из-за действий хакеров трубопровод был остановлен

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в четверг, что Вашингтон не считает российские власти причастными к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Американцев попросили не разливать бензин по пластиковым пакетам

"Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России", - добавил при этом глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что Штаты намерены заняться разработкой международных стандартов борьбы с киберпреступностью. Эта тема будет обсуждаться на российско-американском саммите.

Из-за кибератаки работа трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена. Компания доставляет из Техаса на восточное побережье США значительную часть топлива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.