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Чрезвычайную ситуацию с демографией в стране решит увеличение финансирования медотрасли - доктор Румянцев

20:10
  • четверг
  • 13 мая 2021

Можно будет оснастить больницы самым современным оборудованием

Двукратное увеличение бюджета на здравоохранение поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию, заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
Доктор Александр Румянцев: здоровье необходимо сделать приоритетом страны

Он напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, назвал демографическую проблему в стране “чрезвычайной”.

Мера, о которой говорил Румянцев, по его словам, позволит повысить зарплаты врачам, а также младшему и среднему персоналу. Кроме того, станет возможным улучшить медоснащение больниц, внедрить новые технологии.

"У меня есть возможности, опыт, знания, чтобы осуществить все эти позитивные изменения", – подчеркнул академик, коллектив московского роддома №25 его поддержал. Это один из старейших родильных домов столицы, там проходит около пяти тысяч родов в год.

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