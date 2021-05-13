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Вашингтон заявил, что продолжает считать "Северный поток - 2" "плохим проектом"

20:44
  • четверг
  • 13 мая 2021

Но сделать с ним Штаты ничего, очевидно, не могут

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов продолжают считать "Северный поток - 2" "плохим проектом".
Названы сроки возобновления строительства "Северного потока - 2"

"Мы продолжаем считать, что "Северный поток - 2" - плохой проект", - приводит слова спикера ТАСС.

Она добавила, что расследование кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline продолжается, Штаты готовятся принять ответные меры. Какие именно и против кого - не уточняется.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. "Газпром" планирует пустить по нему первый газ уже грядущим летом.

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