Израиль объявил мобилизацию девяти тысяч резервистов

Обострение конфликта продолжается

Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление, в котором говорится о мобилизации в срочном порядке девяти тысяч резервистов, передает РИА "Новости". Это происходит на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

Прежде израильская армия призвала пять тысяч резервистов, власти при этом заявили, что вооруженные силы продолжат наносить удары по объектам палестинских группировок - до наступления полной тишины. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что радикалы заплатят высокую цену за свои действия.

Нынешнее обострение на границе Израиля и палестинского анклава - самое масштабное за последнее семилетие. В ближайшее время может состояться заседание Совета безопасности ООН по обстановке в регионе. Лидеры множества стран призывают стороны к сдержанности.

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