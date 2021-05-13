Спортсмены поддержали инициативу Евгения Попова по защите регбийного стадиона "Фили"

На месте стадиона планируют построить крытую гандбольную арену

Тележурналист Евгений Попов запустил челлендж в защиту регбийного стадиона "Фили", на месте которого планируют построить крытую гандбольную арену.

"Готов всеми возможными способами поддержать защитников исторической спортивной арены. Мой волонтерский штаб собирал подписи под петицией, на основе которой будет подготовлено обращение в органы власти", - сказал он.

К акции присоединился Станислав Дружинин, председатель правления федерации регби России. "Считаю необходимым сберечь стадион, потому что "Фили" - это территория регби", - заявил он.

Стадион "Фили" - знаковое место для многих регбистов и любителей этого вида спорта по всей стране. Здесь тренируется регбийный клуб "Фили", пятикратный чемпион СССР, призер и обладатель Кубка СССР.

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