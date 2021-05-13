ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спортсмены поддержали инициативу Евгения Попова по защите регбийного стадиона "Фили"

20:42
  • четверг
  • 13 мая 2021

На месте стадиона планируют построить крытую гандбольную арену

Тележурналист Евгений Попов запустил челлендж в защиту регбийного стадиона "Фили", на месте которого планируют построить крытую гандбольную арену.

"Готов всеми возможными способами поддержать защитников исторической спортивной арены. Мой волонтерский штаб собирал подписи под петицией, на основе которой будет подготовлено обращение в органы власти", - сказал он.

К акции присоединился Станислав Дружинин, председатель правления федерации регби России. "Считаю необходимым сберечь стадион, потому что "Фили" - это территория регби", - заявил он.

Стадион "Фили" - знаковое место для многих регбистов и любителей этого вида спорта по всей стране. Здесь тренируется регбийный клуб "Фили", пятикратный чемпион СССР, призер и обладатель Кубка СССР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Журналист Евгений Попов
Журналист Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.