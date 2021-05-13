Собянин: в рамках проекта "Искусство – детям" привели в порядок 125 зданий школ искусств

Мэр Москвы оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна"

В столице в рамках проекта "Исскуство - детям" отремонтировали 125 музыкальных школ. Об этом рассказал мэр Москвы во время посещения хорового учебного заведения. Во время ремонтных работ в нём удалось сделать частичную перепланировку, которая позволила увеличить количество классов. Сергей Собянин подчеркнул, что в течение двух лет в столице приведут в порядок все школы искусств.

Обновленные классы детской музыкальной школы "Весна" уже видели педагоги и ученики. Они признаются: сесть за инструмент и взяться за сложное произведение в такой обстановке гораздо приятнее.

"Во-первых, тут поменялось очень освещение, и заниматься в классах стало светлее и даже веселее", - заявила ученица ДМХШ "Весна" Варвара Крюк.

Ученица седьмого класса Варя Крюк на занятия ходит не одна. Пока она учит сольфеджио, ее мама распевается на репетициях. В хоровой школе занимаются не только дети, но и взрослые. И это, как правило, родители учеников. Здесь гордятся преемственностью поколений. Ведь изначально школа задумывалась ее основателем - дирижером Александром Пономаревым - как хоровой кружок для детей, живущих по соседству. Но желающих учиться было так много, что позже образовалась целая студия. Кроме вокала, здесь начали учить игре на музыкальных инструментах. После выступления во Всесоюзном доме композиторов, начались серьёзные концерты. Многие выпускники школы преподают в ней и по сей день. Другие приводят своих детей. Как, например, Александр Матусевич. Он закончил струнное отделение в этой школе. Играет на виолончели. А сын и дочь музицируют на фортепиано.

"Изначально, когда школа открывалась еще в 1987 году, тогда были хорошие инструменты закуплены, но время идет, обновление этого фонда - конечно, это очень нужно для школы. Что еще нужно для музыкантов? Это самое главное! Теперь это все будет, все есть, это хорошо", - сказал выпускник Александр Матусевич.

15 роялей, электроскрипки, синтезатор и цифровые пианино, а еще народные инструменты. Музыка здесь зазвучит действительно по-новому. Раритеты пополнят коллекции местного музея. Органный зал - гордость школы. И в новом учебном году благодаря его электронным аналогам, в этот класс откроется дополнительный набор. Обновился и сам органный зал. И все это в рамках проекта" Искусство - детям", которое реализует правительство Москвы. Во всех музыкальных школах столицы проводится комплексное обновление.

"Это, наверное, самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы, обновлено оборудование, музыкальные инструменты, закуплено около 10 тысяч единиц всего, огромное количество. Проект подходит к концу. В течение года-двух он будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком добротном виде, с первоклассными инструментами. И здесь вот наша знаменитая хоровая школа "Весна", после пары лет мучений тоже празднует новоселье, по сути дела", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, огромная признательность Мэрии Москвы за это проект, потому что надо было, чтобы этот проект возник, потому что всегда музыкальные школы были всегда где-то там, на периферии внимания, а сейчас, действительно, такой прям ренессанс!" – заявила Надежда Аверина, художественный руководитель школы, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения.

Так выглядит новый единый формат доступного музыкального образования в Москве. Эта хоровая школа после масштабного ремонта откроется как раз к началу нового учебного года - 1 сентября.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Сергей Ким, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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