"Нужен строгий порядок": Путин дал поручения после трагедии в Казани

Президент призвал усилить контроль за оборотом оружия

С минуты молчания по погибшим учителям и ученикам 175-й гимназии в Казани началось сегодня совещание Владимира Путина с членами правительства. И хотя в его повестке были самые разные вопросы, тема трагедии в Татарстане стала основной. Президент особое внимание уделил тому, как больше не допустить подобного.

Непросто подобрать те самые слова, которые хоть как-то могут отразить боль трагедии в Казани. Владимир Путин выразил свои чувства ёмко - страшная беда и варварское преступление.

"Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей. О чем хотел бы сказать особо. Все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически. В высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных. Закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в класс и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - заявил Путин.

Чтобы помочь пострадавшим, на станцию переливания крови в первый же день пришли более одной тысячи человек. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Президент Владимир Путин поинтересовался у него, в каком состоянии находятся пострадавшие. Накануне самых сложных пациентов - 5 школьников и 4 взрослых - доставили спецбортом МЧС в Москву.

В. Путин: В тяжелом состоянии сколько человек остается?

М. Мурашко: Сейчас остается в тяжелом состоянии трое человек, которым проводятся хирургические вмешательства.

В. Путин: Динамика какая?

М. Мурашко: Двое детей требуют все-таки тщательного внимания. Они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательство хорошо, и его состояние не внушает опасений.

Трагедия в Казани обозначила проблемы безопасности во всех регионах, сказал президент. И дал поручение правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Владимир Путин призвал членов правительства к жестким решениям - повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

"Такой же жёсткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", - сказал Путин.

Глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал быстро. Он предложил выдавать такие справки только в государственных организациях и проводить совместно с Минздравом психологическое тестирование претендентов на право владения оружием. Виктор Золотов также предложил вернуть возрастной ценз в 21 год для получения разрешения на оружие. По его мнению, только к этому возрасту человек психологически готов к такой ответственности.

"Ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, к выдаче охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца: тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие, необходимо [проходить] оптимальный курс совместно с общественными, охотничьими организациями", - сказал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Чтобы усилить безопасность в школах, прорабатывают и требования к технической оснащенности учебных заведений. Владимир Путин попросил эти предложения подготовить в письменном виде как можно быстрей. Говорили на совещании и о материальной помощи пострадавшим в Казани.

"Принято решение произвести выплаты из республиканского бюджета: один миллион рублей членам семей погибших, 400 тысяч рублей получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч рублей получившим лёгкий вред здоровью", - сказал Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан.

Путин попросил Минниханова этим не ограничиваться и подойти к вопросу шире - изучить жилищные и социальные проблемы пострадавших семей и доложить ему лично о том, как их планируется решить.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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