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На Миссисипи возник затор из 700 барж

21:29
  • четверг
  • 13 мая 2021

Из-за трещины в конструкции моста

Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, из-за трещины в конструкции моста через реку Миссисипи заблокированы около 700 барж.

В материале уточняется, что недоступен в итоге стал крупнейший водный маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов.

Власти пока не могут однозначно сказать, сколько времени уйдет на исправление ситуации. "Сроки не определены", - сказала сотрудник министерства транспорта штата Теннесси Николь Лоуренс.

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